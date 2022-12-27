Kartepe Belediyesi'nin ek binasında sona doğru

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Kısa zamanda hizmete alınması beklenen ek hizmet binası toplam 6 bin metrekare kapalı alanı kapsıyor. Binada fen işleri, temizlik işleri, işletme, etüt proje ile park ve bahçeler müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınmaya başladı.