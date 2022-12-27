Kartepe Belediyesi'nin ek binasında sona doğru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kartepe Belediyesi'nin ek binasında sona doğru
ABONE OL

Kartepe Belediyesi'nin 5 müdürlükle hizmet sunacağı ek binasında sona doğru

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi'nin 6 bin metrekarelik alanda 5 müdürlüğü ile hizmet sunacağı ek bina inşaatında sona gelindi. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ek binadaki çalışmaları inceledi

Kartepe Belediyesi'nin ek binasında sona doğru
İHA

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Kısa zamanda hizmete alınması beklenen ek hizmet binası toplam 6 bin metrekare kapalı alanı kapsıyor. Binada fen işleri, temizlik işleri, işletme, etüt proje ile park ve bahçeler müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınmaya başladı.

AÇIK ALANI 40 BİN METREKARE

İnşaatında sona gelinen ek hizmet binasının açık alanı ise 40 bin metrekare. Tesis içerisinde belediye başkan yardımcısı odası, toplantı salonları, teknik ofisler, bilgi işlem odası, iş yeri hekimi odası, atölyeler, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, zabıta, sistem odası, malzeme depoları, mescit ve şadırvan da yer alacak.

"TAK ÇATI ALTANDI TOPLAYACAĞIZ"

Ek hizmet binasındaki çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "5 müdürlüğümüzü tek çatı altında toplayacağımız belediye ek hizmet binamızı inceleyerek son durum hakkında bilgi aldım. Operasyonel bağlamda son derece verimlilik sağlayacak olan tamamlanma sürecine yaklaştığımız projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz cinayetinde karar!
GÜNDEM İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz ...
Seyhan Belediyesi'nden ücretsiz koruyucu hayvan sağlığı hizmeti
GÜNDEM Seyhan Belediyesi'nden ücretsiz koruyucu hayvan ...
Memur zammı 2023 son dakika: Memur maaş zammı tahmini senaryoları! Enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
GÜNDEM Memur maaş zammı son durum
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ mensubu Uğur Demirok hakkında dava açıldı
GÜNDEM Uğur Demirok hakkında dava açıldı
BÜYÜK İKRAMİYE | Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi
GÜNDEM Milli Piyango büyük ikramiye tutarı
Göç İdaresi Başkanlığı 100 Uzman Yardımcısı alacak! 2022 Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
GÜNDEM Göç İdaresi Başkanlığı 100 İl Göç Uzman Yardımcısı ...
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı kutlanıyor! Vali Şahin Anıtkabir'de... - Haberler
GÜNDEM Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı
Tarihi Tunca Köprüsü 3 gün trafiğe kapatıldı
GÜNDEM Tarihi Tunca Köprüsü 3 gün trafiğe kapatıldı
İETT toplu taşıma zamları hangi tarihten itibaren geçerli olacak? 2022 İETT akbil zammı ne zamandan itibaren başlıyor?
GÜNDEM İETT zamları hangi tarihte başlıyor?
Bakan Kirişci'den evcil hayvanlara 'çip taktırma süresi' açıklaması - Güncel haberler
GÜNDEM Hayvanlara çip süresi uzayacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.