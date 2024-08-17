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        Kaş'ta Gömbe Yayla Şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yayla Şenliği yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı etkinlikte, 7 bin kişilik keşkek ikramı yapıldı, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:50
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yayla Şenliği yapıldı.

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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temsili Yörük göçüyle başlayan şenlikte, Likya Yörükleri Patara Zeybek ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

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        İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Müziği Orkestrası eşliğinde, Ümran Özdemir, Mevlüt Öz ve Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı.

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        Etkinlikte, 7 bin kişilik keşkek ikramı yapıldı, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler sergilendi.

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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada, hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yeraltına 3 bin 311 kilometre su hattı döşediklerini, 2 bin 656 kilometre asfaltlama yaptıklarını belirtti. Sosyal yardımlar da yaptıklarını aktaran Böcek, "4 bin 14 öğrencimize 8 bin lira burs verdik" ifadesini kullandı.

        #yerel haberler
        #Antalya
        #Kaş
        #gömbe yayla şenliği
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