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Kas yapan besinler nelerdir? Kas yapıcı gıdalar hangileridir?

Kas hücreleri yağ hücrelerinden daha hızlı kalori yaktığı için, kas oranını ne kadar çoğaltırsak o kadar ideal bir vücuda kavuşabiliriz. Vücuttaki kas oranını artırmak; ilaçlara başvurmadan, alacağımız gıdalarla sağlıklı bir şekilde mümkün. Peki kas yapıcı besinler hangileridir? Kas kütlesini artıran yiyecekler nelerdir? İşte kas yapan besinler...

Kas yapan besinler

Vücutta bulunan yağ oranıyla kas oranı arasında büyük farklar varsa; yani yağ oranı yüksek, kas oranı düşükse kilo almak ve kilo verememek kaçınılmaz bir sondur. Kas hücreleri yağ hücrelerinden daha hızlı kalori yaktığı için, kas oranını ne kadar çoğaltırsak o kadar ideal bir vücuda kavuşabilir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmuyor. Sağlıklı bir kas yapısı için protein, karbonhidrat ve yağ oranlarını gerektiği ölçülerde alınması büyük önem taşıyor. Yapılan bazı yanlış diyetler vücudun kas indeksini düşürerek, kişinin beden sağlığına da zarar verebiliyor. Kas oluşumunda diğer önemli koşul tabi ki spor ve egzersiz yapmak. Çünkü beslenme tek başına yeterli değildir.

Besinlerin içerdiği vitamin, mineral ve bileşenler vücudun ihtiyacını karşılayıp, tüm organ, hücre ve kasların çalışabilmesi için gereklidir. Kas oranını yükseltmek için alınan bazı takviyeler mevcut olmasına rağmen, ileride yan etkiler çıkabileceğinden dolayı doğal yollardan beslenmek gerekir.

Kas yapan yiyecekler

Kas yapan yiyecekleri alırken, kullanılan ilaç, alerjik durumlar ve hassasiyet yaratan besinler göz önünde bulundurulmalı, gerekirse doktor kontrolünde bu besinler tüketilmelidir.

  • Yumurta; Kaslar için en iyi takviye besinlerin ilk sırasında yer olan yumurta, içerdiği protein, D, A, E ve B12 vitamini sayesinde oldukça yararlı bir besindir.
  • Balık; ton balığı, somon ve daha birçok balıkta bulunan omega 3 ve protein bakımından en zengin besin kaynaklarından biridir. Bulunan vitamin ve minareler sayesinde kas yapıcı özelliği yüksektir.
  • Soya; Son yıllarda daha sık rastladığımız soyanın içerdiği protein oldukça yüksektir. Bundan dolayı kas yapısına faydalı yiyeceklerden biridir.
  • Tavuk; Yağ oranı düşük, protein oranı yüksek bir besin olan tavuk, haşlanarak tüketilirse kalori oranı düşürülür ve iyi bir kas güçlendiricidir.
  • Kırmızı Et; B12, çinko ve demir bakımından zengin, aynı zamanda iyi bir protein kaynağıdır. Ancak mutlaka yağsız olarak tüketilmelidir.
  • Süt ve Ürünleri: Protein ve kalsiyum oranı yüksek olmasına rağmen, bazı çeşitlerinin yağlı olmasından dolayı ölçülü tüketmek gerekir. Süzme peynirin az yağlı olmasından dolayı daha çok tercih edilebilir.

Bunların dışında içerdiği protein, vitamin ve mineral zengini yiyeceklerde günlük beslenme programına dahil edilerek, kas yapısının artmasına ve güçlenmesine fayda sağlamaktadır.

Bunlardan bazıları;Ananas, bakliyat, badem, brokoli, zeytinyağı, ay çekirdeği, yeşil çay, tahin, pancar, yulaf, domates, ıspanak, zerdeçal, kivi, havuç, elma, salatalık, kırmızıbiber, avokado, böğürtlen, kefir, sirke olarak sıralayabiliriz.

Tün saydığımız besinlerin yanı sıra kas yapmak için mutlaka metabolizma hızınızı bilerek, bu hıza orantılı protein tüketmek gerekmektedir. Aksi takdirde kaslarla beraber oluşan yağ oranı da kaçınılmaz olacaktır.

Kas oranı için ayrıca bol miktarda sıvı tüketmek de çok önemlidir.

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