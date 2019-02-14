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KONUTTA DİKKAT ÇEKEN TANDIR
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çalışmaların Konsolosluk konutuna yoğunlaştığı belirtilen raporda, 3 kuyuya vurgu yapıldı. Bu kuyulardan 2'si su kuyusu diğerleri de doğalgaz ve odun ateşi ile yanan tandır kuyusu...
Faaliyet raporunda, kuyunun yüksek ateş ile ısı değerinin bine yükseltilebildiği belirtilirken, o ısıda DNA’dan tek bir zerre bırakılmayacağı kaydedildi.
CİNAYET SONRASI 32 PORSİON ET SİPARİŞİ VERİLMİŞ
Cinayet için gelen ekipte yer alan Salah Muhammet A Tubaig’in ‘Kemikten elde edilen DNA analizi’ uzmanı olduğu belirtilirken gelen ekibin cinayet ardından ünlü bir restorandan 32 porsiyon et siparişi verdikleri de ortaya çıktı. Bu etlerin 16 porsiyonunun çiğ et olduğu ortaya çıktı.
Raporda ”Tandırda et pişirmek önceden yapılan planın bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil” ibaresine yer verildi.
HATİCE CENGİZ DE İKİNCİ KURBAN MI OLACAKTI?
Raporda konsolosluktaki bozuk kameralar ile ilgili de bir bölüm oluşturulmuş... O bölümde “Başkonsolosluk, içeride bulunan kameraların arızalı olduğunu bildirmişti. Araştırıldı. Sistemlerin teknik servisiyle yapılan görüşmeler, 2018'de herhangi bir arıza bildirimi yapılmadığını gösterdi. En son, 5 Temmuz 2017 de bildirim yapılmış. Aynı gün giderilmiş... Bir başka ayrıntı daha var. O gün Kaşıkçı'yı kapıda karşılayan görevli, anında içeriye bilgi veriyor. Aynı görevli, Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye, "Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var" demiyor. Bahsetmiş olsa infaz durdurulurdu. Bir ihtimal daha var. Belki de Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı” ibaresi yer aldı.
İşte ilginç detayların yer aldığı o yazının ilgili bölümü...
“Yüksek ısıda DNA kalmıyor. Çalışmalar daha çok Başkonsolosluk Konutu'nda yoğunlaştı. Konutta 3 kuyu bulunuyor. İkisi su kuyusu, diğeri ise doğalgaz ve odunla ateşlenen bir tandır. Çifte ateş ile ısı değerini bine yükselten bir tandır. O ısıda DNA'dan tek bir zerre bırakmayacak bir tandır. Üstelik, ekipte yüksek lisans tezini, "Kemikten elde edilen DNA anali" üzerine yapmış bir uzman da (Salah Mohammed A Tubaigy) bulunuyor. Çürüyen, yakılan kemikler üzerinde, "DNA var veya yok" diyebilecek bir uzman. Yine bölgede yapılan araştırmalar, infaz timinin Cemal Kaşıkçıyı öldürdükten sonra, konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et" sipariş ettiğini gösteriyor. İster istemez akıllara bir çok soru daha takılıyor. Tandırda et pişirmek, önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak... Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil"
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