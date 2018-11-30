İstanbul Başsavcılığı'nın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Kaşıkçı'nın öldürülme eylemine iştirak ettikleri belirlenen 15'i infaz timinden 18 şüphelinin görüldükleri yerde yakalanmalarına hükmetti.

Başsavcılık, 18 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Suudi Arabistan'a iade talepnamesi göndermişti. Kaşıkçı'nın konsoloslukta kaybolduğu gün Riyad'dan iki özel jetle tamamı devlet görevlisi 15 kişilik timin Kaşıkçı konsolosluk randevusuna gelmeden önce binaya giriş yaptıkları belirlenmişti. Daha sonradan Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan planlı şekilde gelen ve aralarında Suudi Arabistan Veliahtı Selman'ın koruması ve Adli Tıp Başkanı'nın da bulunduğu bu kişilerce katledildiği ortaya çıktı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanı 40 yaşındaki Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gönderilen suikast timini yöneten kişi olduğu iddia edilmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazetecinin konsolosluğa girdikten hemen sonra boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalanarak ortadan kaybedildiğini açıklamıştı. Bu güne kadar Kaşıkçı'yla ilgili iade talepnamesine Riyad'dan olumlu cevap gelmedi. Suudi Arabistan makamları bu 18 kişiden bir bölümünün tutuklandığını açıklamakla yetindi. 5 kişi hakkında ise idam kararı verildiği ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 şüpheli hakkındaki yakalama kararını Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde yer alan "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyetle kasten öldürme" suçuna dayandırdı.

15 KİŞİLİK SUİKAST TİMİ

Hakkında yakalama kararı talep edilen 15 kişinin isimleri şöyle: Meshal Saad M Albostani, Salah Muhammed A Tubaigy, Naif Hassan S. Alarifi, Muhammed Saad H. Alzahrani, Mansur Othman M. Abahüseyin, Halid Aedh G. Altaibi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Waleed Abdullah M. Alsehri, Türki Müşerref M. Alsehri, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Fahad Shabib A. Albalawi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mustafa Muhammed M. Almadani, Saif Saad Q Alqahtani... Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 18 şüpheli hakkında atılı suç kapsamında yakalama kararı çıkarttı. Şüpheliler görüldükleri yerde yakalanarak soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılacak.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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