Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

Ve şu anda bulunmuş olduğumuz yerin hemen arkasında bulunan alan ise Kilitbahir köyünün tarihi Osmanlı mezarlığıdır. Çanakkale Cephesi sırasında özellikle tarihi köy mezarlıkları içerisinde defin yapılmıştır. Yakındaki hastanede tedavi gören askerlerimizin şehit olması durumunda bu alana getirilmiş ve definleri yapılmıştır.

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Şunu net çok net söyleyebiliriz; burası Çanakkale Muharebesi sırasında askerlerimizin definlerinin yapıldığı bir şehitlik alanıdır. Buraya adak adamak için gelen vatandaşlarımız aslında Çanakkale şehitlerine dua ediyor. Ve getirdikleri bu sembolik kaşıklar da aslında Çanakkale cephesinde askerimizin yemek yediği kaşıkların sembolü olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.