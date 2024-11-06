MEB 2024-2025 takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ilk dönem ne zaman bitiyor?
9 Eylül'de başlayan eğitim yılı devam ederken, milyonlarca öğrenci ilk ara tatil için geri sayım yapmaya başladı. Öğrenciler bu sene ikisi ara, biri yarıyıl tatili olmak üzere toplamda üç tatil yapacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
Milyonlarca öğrenci ara tatil yapmak için geri sayıma başladı. 9 Eylül'de okula başlayan öğrenciler dinlenmek ve tatilin tadını çıkarmak için bekliyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 takvim yılını paylaşınca Kasım ara tatili, 1. ve 2. dönem tarihi gibi tüm merak edilenler netleşti. İşte, detaylar...
2024-2025 EĞİTİM YILINDA 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.
2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;
-Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,
-Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek. 20 Haziran 2025 Cuma ikinci dönem bitecek ve yaz tatili başlayacak.