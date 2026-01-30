Habertürk
        Kasımpaşa: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:16
        Samsunspor uzatmalarda attı: 3 puanı hatırladı!
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Samsunspor, rakibini 1-0 mağlup etti ve 7 hafta sonra kazanmayı bildi.

        Konuk takıma galibiyeti getiren tek golü; 90+2. dakikada Kouadou Assoumou kaydetti.

        Thomas Reis önderliğindeki Karadeniz ekibi bu galibiyetin ardından puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Samsunspor ise gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak.

