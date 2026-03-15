        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kasımpaşa: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

        Giriş: 15.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

        Süper Lig'deki 26 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti. Sezondaki 26 mücadelede 5 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Eyüpspor, sezonun ilk yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenmişti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen top kale sahası içinde Umut Bozok ağlara yollarken hakem Ali Yılmaz, Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.

        30. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluşan Cafu, geriden atağa katılan İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        33. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pintor'un orta sahadan savunmaya gönderdiği geri pasta meşin yuvarlağı kapan Benedyczak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yakın mesafeden yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-0

        Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.

        90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

        Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
