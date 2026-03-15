Kasımpaşa: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Süper Lig'deki 26 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti. Sezondaki 26 mücadelede 5 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Eyüpspor, sezonun ilk yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenmişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen top kale sahası içinde Umut Bozok ağlara yollarken hakem Ali Yılmaz, Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluşan Cafu, geriden atağa katılan İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
33. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pintor'un orta sahadan savunmaya gönderdiği geri pasta meşin yuvarlağı kapan Benedyczak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yakın mesafeden yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-0
Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.
90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.