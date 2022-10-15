STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
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KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mortadha, Sadık, Bruma, Hadergjonaj, Tırpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Celina, Bahoken
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Rodrigues, Rakitsky, Samet, Svensson, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Belhanda, Emre
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede dörder galibiyet ve yenilgiyle, bir beraberlik yaşayan Kasımpaşa, haftaya 13 puanla 9. sırada girdi.
Ligin zirvesinde bulunan Adana Demirspor ise 6 maçtır yenilmiyor. Yaptığı karşılaşmaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlup ayrılan Adana temsilcisi, hanesine 18 puan yazdırdı.
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