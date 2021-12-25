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Kasımpaşa - Altay (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa - Altay maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Altay'ı ağırlıyor. Kasımpaşa 12, Altay ise 18 puanla haftaya girdi

Kasımpaşa - Altay (CANLI YAYIN)

KASIMPAŞA - ALTAY

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13:30
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Ahmet Emin, Doğucan, Eysseric, Ben Ounes, Hajradinovic, Umut

ALTAY: Mateusz, Cebrail, Naderi, Björkander, Kazımcan, Thiam, Zeki, Poko, Kappel, Pinares, Paixao
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN NOTLAR

Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

11. RANDEVU

Süper Lig'de 11. kez karşılaşan iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

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