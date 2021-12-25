KASIMPAŞA - ALTAY
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13:30
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
YAYIN: BeIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Ahmet Emin, Doğucan, Eysseric, Ben Ounes, Hajradinovic, Umut
ALTAY: Mateusz, Cebrail, Naderi, Björkander, Kazımcan, Thiam, Zeki, Poko, Kappel, Pinares, Paixao
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
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MAÇTAN NOTLAR
Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.
11. RANDEVU
Süper Lig'de 11. kez karşılaşan iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.
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