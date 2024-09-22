Kasımpaşa-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor...
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Burak Pekkan
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 2
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Aytaç, Barak, Brekalo, Mortadha, Da Costa.
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Burak Pekkan yönetiyor.
Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, 5 puanda yer alıyor.
Antalyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalar 0-0 beraberlik ve 3-1 Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.