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        Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Ben Ouanes ile nikah tazeledi - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Ben Ouanes ile nikah tazeledi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:43
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        Kasımpaşa Ben Ouanes ile uzattı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes ile sözleşme yeniledi.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

        Kasımpaşa'ya 2021-2022 sezonu başında transfer olan Mortadha, tüm kulvarlarda çıktığı 57 maçta 10 gol kaydetti.

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