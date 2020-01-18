Transferin hareketli takımı Kasımpaşa, bir takviye daha yaptı! Lacivert-beyazlılar, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibinde forma giyen 19 yaşındaki sol bek Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

Bugün daha önce Zvonimir Sarlija'yı kiralık olarak renklerine bağlayan Kasımpaşa, devre arasındaki 6. transferini yaptı. Lacivert-beyazlılar daha önce Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Zvonimir Sarlija'yı transfer etmişti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"