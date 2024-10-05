Kasımpaşa-Bodrum FK maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Bodrum FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Ligde 7 haftada 7 puan toplayan Kasımpaşa, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
SAAT: 13:30
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
YAYIN: beIN SPORTS 1CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.
Bodrum FK: Sausa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Fredy, Mohammed, Seferi, Dimitrov, Puşcaş
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.
Sezonun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 7 puanla 14. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplayan Sipay Bodrum FK, averajla 8. sırada yer alıyor.