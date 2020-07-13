Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor... Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 32 puanda 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.
KASIMPAŞA: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 18.30
YAYIN: beIN Sports 1
SAKAT: Koita, Sarlija (Kasımpaşa) / Gökhan, Abarhoun, Moroziuk, Umar, Tunay (Çaykur Rize)
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Gohou
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Orhan, Fernandes, Burak, Talbi, Alberk, Diomande, Oğuz, Boldrin, Garmash, Skoda
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
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