Kasımpaşa'da 2'nci Sami Uğurlu dönemi

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Lacivertli-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

KASIMPAŞA'YA 'UĞURLU' GELMİŞTİ!

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalarken, birçok kulüp rekorunu da kırmıştı.

O sezon ligi 53 puanla tamamlayan Lacivert-Beyazlılar, kulüp tarihinde en çok puan topladığı sezonu yaşadı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 38 puan alan Kasımpaşa, 12 galibiyet ve 2 beraberlikle ligin en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

Kasımpaşa tarihinde ilk kez 6 resmi maçı (5 lig, 1 kupa) üst üste kazanarak rekor kırdı.

Süper Lig'de 2021-2022'de sezonunda 67 kez rakip fileleri havalandıran Paşa, kulüp tarihinde en çok gol attığı sezonu yaşadı.

2021-2022'de 20 gol atan Umut Bozok, sezonu gol kralı olarak tamamlarken, Kasımpaşa'nın 101 yıllık kulüp tarihinin ilk gol krallığı yaşayan oyuncusu oldu.

Sami Uğurlu yönetiminde Kasımpaşa'da Umut Bozok, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'a Milli Takım kapıları açıldı.