Kasımpaşa’nın bu sezon kadrosuna kattığı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, ameliyat oldu. 2018 - 2019 sezonunda sadece ilk hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyebilen Khalili, sağ uyluk arka adale Biceps tendon onarımı operasyonu geçirdi.

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