Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında Diagne'nin penaltısı sonrası kural hatası iddiaları gündeme gelmişti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilgin, "Bu akşam Fenerbahçe maçının tekrarıyla ilgili yönetim kurulu kararını verecek. Ona göre başvurumuzu yapıp yapmayacağımız belli olacak. Biz Türk futbolunda kaos yaratmak istemeyiz. Bence penaltının tekrar edilmesi gerekirdi. Birden fazla futbolcu ceza sahasına giriyor. Orta hakem sadece golü atan Eduok'un durumuna bakmış" dedi.

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