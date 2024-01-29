Kasımpaşa'dan paylaşım: Trabzon hatırası! Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası Kasımpaşa'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Kasımpaşa geriden gelerek 3-2 kazandı.

Mücadele sonrasında büyük sevinç yaşayan lacivert-beyazlılar, sosyal medyadan da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"TRABZON HATIRASI"

Kasımpaşa, sosyal medya hesabından "Trabzon hatırası" isimli bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede birçok beğeni aldı.

İşte o paylaşım: