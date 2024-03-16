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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, hem atıyor hem de yiyor - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, hem atıyor hem de yiyor

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın 29 haftalık bölümde gollü maçları dikkat çekiyor. Ligde 50 gol atan ve kalesinde 51 gol gören Kasımpaşa, en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen 3. takımı konumunda yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:29
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        Hajradinovic Süper Lig'in asist lideri
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        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00’da evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Paşa, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak topladığı 43 puanla 5. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, kalesinde gördüğü 51 golle Pendikspor ve İstanbulspor’un ardından en fazla gol yiyen 3. takım olurken, attığı 50 golle ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından ligde en fazla gol atan 3. ekibi olarak yer alıyor. Ligin en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen 3. takımı olan Kasımpaşa, spor izleyicisine bol gollü karşılaşmalar sunuyor.

        Kasımpaşa’da Erdem Çetinkaya, Driess Saddiki ve Julien Ngoy’un sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara, Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların Galatasaray karşısında sarı kart görmesi durumunda 31. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

        Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig’de en iyi dönemini geçiren Haris Hajradinovic, 29 maçın tamamında forma giyerken, 3 gollük de katkı sağladı. 6 sezondur Kasımpaşa forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 13 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor. Bosna Hersekli futbolcuyu, 9 asistle Dusan Tadic, 8’er asistle Sebastian Szymanski ve Deniz Türüç takip ediyor.

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