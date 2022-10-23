STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 14.30
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
YAYIN: beIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam.
Süper Lig'de çıktığı 10 mücadelede 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, hanesine 13 puan yazdırdı.
Yaptığı maçların 5'ini kazanan, birinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Kayserispor ise 16 puan elde etti.
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