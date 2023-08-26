Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Kasımpaşa - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelen iki İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Pendikspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Yenilmezlik serisini sürdüren lacivert-beyazlılar bu sonuçla puanını 5'e çıkarken, Pendikspor ise puanını 2 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

        Konuk Pendikspor, 45+7'de VAR uyarısıyla kazanılan penaltı sonrası Romero'nun golüyle öne geçti.

        İkinci yarıda baskısını artıran Kasımpaşa, 81'de Winck'in kaydettiği golle puanı kaptı: 1-1.

        Pendikspor'da Serkan Asan 90. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Namağlıp unvanını sürdüren lacivert-beyazlılar, puanını 5'e çıkardı.

        Pendikspor ise puanını 2 yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Trabzon'a büyük şok!
        Trabzon'a büyük şok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu