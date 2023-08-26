Kasımpaşa - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelen iki İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Pendikspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Yenilmezlik serisini sürdüren lacivert-beyazlılar bu sonuçla puanını 5'e çıkarken, Pendikspor ise puanını 2 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Konuk Pendikspor, 45+7'de VAR uyarısıyla kazanılan penaltı sonrası Romero'nun golüyle öne geçti.
İkinci yarıda baskısını artıran Kasımpaşa, 81'de Winck'in kaydettiği golle puanı kaptı: 1-1.
Pendikspor'da Serkan Asan 90. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.
Namağlıp unvanını sürdüren lacivert-beyazlılar, puanını 5'e çıkardı.
Pendikspor ise puanını 2 yaptı.