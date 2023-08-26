Kasımpaşa - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelen iki İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Pendikspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Yenilmezlik serisini sürdüren lacivert-beyazlılar bu sonuçla puanını 5'e çıkarken, Pendikspor ise puanını 2 yaptı.

Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:22 facebook

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