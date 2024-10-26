Kasımpaşa - Samsunspor: 1-4 (MAÇ SONUCU) Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar Aytaç Kara'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda Holse (2), Soner Aydoğdu ve Tait'in golleriyle üç puana uzandı. Samsunspor'da Ntcham ilk yarıda iki penaltı atışından da yararlanamadı.

Habertürk / AA Giriş: 26.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:23 facebook

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