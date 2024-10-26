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        Kasımpaşa - Samsunspor: 1-4 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar Aytaç Kara'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda Holse (2), Soner Aydoğdu ve Tait'in golleriyle üç puana uzandı. Samsunspor'da Ntcham ilk yarıda iki penaltı atışından da yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:23
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        Beş gollü maçta kazanan Samsunspor
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Samsunspor 4-1'lik skorla kazandı.

        Samsunspor, 19 ve 27. dakikalarda Ntcham'ın ayağından iki penaltı atışından yararlanamazken, Kasımpaşa 31. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda geri dönen kırmızı-beyazlılar, 67 ve 77'de Holse, 71'de Soner Aydoğdu ve 86'da Tait'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

        Samsunspor bu sonuçla puanını 22'ye yükseltip maç fazlasıyla 2. sıraya tırmandı.

        4 maç sonra mağlup olan 10. sıradaki Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

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        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert Bulut

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 75 Barak), Aytaç Kara (Dk. 75 Cafu), Brekalo (Dk. 71 Sadık Çiftpınar), Da Costa (Dk. 82 Sinan Alkaş)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Bola (Dk. 90 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Tait), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90 Haluk Mustafa Tan), Holse, Schindler (Dk. 60 Laura), Moundilmadji (Dk. 60 Dimata)

        Goller: Dk. 31 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 68 ve 77 Holse, Dk. 71 Soner Aydoğdu, Dk. 86 Tait (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Ben Ouanes, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 45+4 Hajradinovic, Dk. 76 Opoku (Kasımpaşa), Dk. 45+4 Van Drongelen, Dk. 49 Ntcham (Samsunspor)

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