Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kask taktı, tornavidayla ATM'lere dadandı! | Son dakika haberleri

        Kask taktı, tornavidayla ATM'lere dadandı!

        İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yöntemi ortaya çıktı. Kafasına kask takıp yüzünü gizleyerek sadece tornavida kullanarak ATM'lerden para çeken 36 yaşındaki T.K., polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin onlarca ATM'yi aynı yöntemle soyduğu tespit edildi

        Giriş: 21.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kask taktı, tornavidayla ATM'lere dadandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul genelinde 18 Kasım 2024 ve 21 Nisan 2025 tarihleri arasında bir bankanın 15 farklı ATM’sinde toplam 38 hırsızlık yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre banka yetkililerin polise başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

        AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

        Çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği tüm ATM’lerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yöntemi ortaya çıktı.

        REKLAM

        TORNOVİDA İLE ATM’DEN PARA ÇEKTİ

        Görüntülerde ATM’ye gelen kasklı bir şüphelinin para yatırıyor gibi davranarak üzerinde taşıdığı tornavida ve benzeri aletlerle hırsızlık yaptığı görüldü. Tornavidayla para bölümünü açan şüpheli, içindeki paraları alıp olay yerinden uzaklaştı.

        AYLAR SÜREN TAKİP SONUÇLANDI

        Tanınmamak için kask takan şüphelinin yüzünün görünmemesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Aylar süren çalışmanın ardından hırsızın çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki T.K. olduğu saptandı.

        ONLARCA ATM’Yİ SOYMUŞ

        Yapılan çalışmaların ardından Esenyurt’ta adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Araştırmada şüphelinin İstanbul genelinde bir bankaya ait 15 farklı ATM’de toplam 38 olay gerçekleştirdiği belirlendi. ATM’lerde toplam 199 bin 760 TL para çalan şüpheli T.K. işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!