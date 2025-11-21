Kask taktı, tornavidayla ATM'lere dadandı!

İstanbul genelinde 18 Kasım 2024 ve 21 Nisan 2025 tarihleri arasında bir bankanın 15 farklı ATM’sinde toplam 38 hırsızlık yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre banka yetkililerin polise başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği tüm ATM’lerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yöntemi ortaya çıktı.

TORNOVİDA İLE ATM’DEN PARA ÇEKTİ

Görüntülerde ATM’ye gelen kasklı bir şüphelinin para yatırıyor gibi davranarak üzerinde taşıdığı tornavida ve benzeri aletlerle hırsızlık yaptığı görüldü. Tornavidayla para bölümünü açan şüpheli, içindeki paraları alıp olay yerinden uzaklaştı.

AYLAR SÜREN TAKİP SONUÇLANDI

Tanınmamak için kask takan şüphelinin yüzünün görünmemesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Aylar süren çalışmanın ardından hırsızın çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki T.K. olduğu saptandı.