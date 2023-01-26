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Kaskoda her keseye uygun ürün dönemi

Otomobil ve yedek parça fiyatlarının artmasına karşı Türk Nippon Sigorta, Geniş Kasko, Dar Kasko ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap etmeyi amaçlayan kasko ürünleri geliştirdi. 2022 yılı itibari ile kasko ürününe olan talepte çeşitliliğin artacağını öngördüklerini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Artmasını öngördüğümüz talepteki çeşitliliğe önceden hazırlıklı olmak adına kasko ürünlerimize farklı düzenlemeler yaparak, daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, fiyatlamada da üründeki farklara göre ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaskoda her keseye uygun ürün dönemi
HABERTURK.COM

Sigorta şirketleri artan araç ve hasar maliyetleri nedeniyle kasko sigortasında çeşitli çözüm yolları üretmeye çalışıyor. Türk Nippon Sigorta da Geniş Kasko, Dar Kasko ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap etmeye çalışıyor. Mevcut kasko paketleri ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği teminatları kasko paketlerinde yer veren Türk Nippon Sigorta müşterilerine tam güvence sağlamayı hedefliyor.

Kasko ürününde 2023 yılında da avantajlı hizmetler sunacaklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "Türk Nippon Sigorta olarak, 2022 yılında belirlediğimiz yıl sonu hedeflerimize ekim ayı itibari ile ulaştık. 2023 yılında da avantajlı hizmet anlayışımız ve yapacağımız kampanyalar ile tüm ürünlerimizde olduğu gibi kasko ürünümüzde de müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

TALEPTE ÇEŞİTLİLİK ARTTI

2022 yılı itibari ile kasko ürününe olan talepte çeşitliliğin artacağını öngördüklerini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Artmasını öngördüğümüz talepteki çeşitliliğe önceden hazırlıklı olmak adına kasko ürünlerimize farklı düzenlemeler yaparak, daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, fiyatlamada da üründeki farklara göre ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ACENTELER ODAK NOKTASI

Diğer yandan acentelerinin motivasyonunu en üst noktada tutmayı hedefleyen Türk Nippon Sigorta ikinci gezisini Kıbrıs’a gerçekleştirdi. Acentelerini en önemli iş ortakları olarak gördüklerini ifade eden Baturalp Pamukçu; “Sene başında da ifade ettiğimiz şekilde odak noktası olarak belirlediğimiz acentelerimiz için seyahat ödüllü kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılının ikinci durağını Kıbrıs olarak belirlemiştik. 2-4 Aralık tarihinde bu gezimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz seyahatler neticesinde acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalıyoruz. Bu da bizi hızlı aksiyon alma konusunda avantajlı bir hale getiriyor. Acentelerimizi her daim ön planda tutuyor ve özel kampanyalar yapıyoruz 2023 yılında da bu stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başarı kazandığını paylaşmaktır ilkesi ile hareket ettiklerini ve bu işin bir ekip işi olduğunu ifade eden Pamukçu,"Güçlü acente ağımız sayesinde hedeflerimize sene bitmeden ulaştık. Şirketimiz ve acentelerimizi bir bütün halinde sene boyunca çok çalışarak güzel bir performans sergilediler. Bu güzel ekibin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor” dedi.

2-4 Aralık tarihleri arasında Kıbrıs Concorde Luxury Otel’de gerçekleştirilen buluşmada Türk Nippon Sigorta üst yönetimi ve bölge müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen bir de toplantı gerçekleştirildi. 2022 yılı değerlendirilmesinin yapıldığı, 2023 yılı hedeflerinin konuşulduğu toplantıda önümüzdeki yıl için strateji ve hedefler belirlenerek yol haritası oluşturuldu.

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