Kaş beyazlamasının nedenleri nelerdir?
Çoğu insan, aynaya baktığında düzgün ve canlı kaşlar görmek ister. Güzel görünmenin en belirgin özelliklerinden biri de kaşlardır. Genç yaşlarda nadir bir durum olsa da bazı insanlarda kaş beyazlaması meydana gelir. Peki, kaşlar neden beyazlar? İşte detaylar...
Ciddi bir problem olarak değerlendirilmeyen kaş beyazlaması, bazı senaryolarda ise farklı sağlık sorunlarının nedeni olabilmektedir.
KAŞ BEYAZLAMASI NEDEN OLUR?
Kaş beyazlaması; yaşa bağlı etkenler, vitamin eksiklikleri, kaygı, tıbbi koşullar ve genetik etkenler nedeniyle kişilerde oluşmaya başlamaktadır. Her ne kadar saçların beyazlaması kadar sıklıkla karşılaşılan bir durum olmasa da benzer nedenlerden kaynaklı olarak kaş beyazlaması ortaya çıkabilmektedir. Temel neden ise melanin pigmentinin, yani kıllara renk veren pigmentin, vücut tarafından yaşa bağlı olarak daha az üretilmeye başlanmasıdır.
Kaş beyazlamasının oluşmasında birden fazla faktör vardır. Kimi zaman tüm faktörler aynı anda etkin olurken kimi zaman yalnızca biri bu duruma yol açabilmektedir. Dolayısıyla her birini ele alarak değerlendirmek daha uygun olmaktadır.
Başlıca kaş beyazlamasındaki etkenler şunlardır:
1. GENETİK FAKTÖRLER
Özellikle kişi yaşlı değilse ve daha genç yaşlardaysa kaş beyazlaması yaşaması çok olası değildir. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya gelindiğinde bilimsel olarak genetik faktörler ele alınmaktadır.
2. KAYGI VE STRES
Birçok şehir efsanesinde kişilerin üzüntülü bir hâlden sonra saçlarının beyazladığına dair söylemler vardır. Saç ve kaş beyazlama, bilimsel açıdan da stres ve üzüntüye bağlı olarak gerçekleşebilir. Stres, kıl pigmentlerini olumsuz etkilediği için beyazlama gibi sorunlara neden olabilmektedir.
3. VİTAMİN EKSİKLİKLERİ
Vücut kıllarının sağlıklı bir şekilde çıkması için vitaminler çok önemlidir. Vitamin eksiklikleri yaşayan kişilerde saç dökülmeleri, kaşlarda azalma ve vücut kıllarının güçsüz olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Aynı şekilde kaş beyazlaması da vitamin ve mineral eksikliği sonucu gerçekleşen durumlar arasındadır.
4. YAŞLILIK
Yaşlılık, birçok fiziksel değişime neden olduğu gibi kıl köklerinde de bazı farklılıklara yol açabilmektedir. Bu farklılıklardan biri, vücuttaki kıllarda melanin oranının azalmasıdır. Melanin oranı azaldıkça kıllar, gri ve beyaz gibi renkler almaya başlar. Orta yaşlarda başlayan ve bu yaşlardan sonra daha da artan bu durum, kişilerde saç gibi bölgelerde yoğun olarak fark edilmektedir.
5. SİGARA
Tüm organlara doğrudan ya da dolaylı olarak zararı olan sigaranın kaş beyazlaması üzerinde de etkisi vardır. Sigara içinde yer alan toksik maddeler, kıl köklerine zarar vererek melanin üreten hücreleri azaltır. Dolayısıyla kaş beyazlaması gibi bir durumla karşılaşmak mümkün olmaktadır.
BEYAZ KAŞLARIN BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATMAYA YARAYAN İPUÇLARI
1. BESLENME PROGRAMINIZI DEĞİŞTİRİN
Melanin seviyenizi artırmak için günlük beslenmenize yeşil sebzeler, bitter çikolata veya omega 3 açısından zengin balık gibi antioksidan özelliği olan yiyecekler ekleyerek yeme alışkanlıklarınızı hafifçe değiştirebilirsiniz. Havuç veya tatlı patates gibi beta-karoten içeren yiyecekler de A vitamini açısından zengindir ve vücudunuzdaki melanin miktarını artırmaya yardımcı olur.
2. STRESTEN UZAK DURMAYA ÇALIŞIN
Tekrarlanan stres ve kaygı, saç tellerinizin (saç ve kaş) beyazlama fenomenini artırabilir. Bu nedenle stresli durumlardan mümkün olduğunca kaçının ve kendinize zaman ayırın. Sağlığınızı en iyi şekilde korumak için dengeli beslenin ve minimum fiziksel aktivite yapın.
BEYAZ KAŞLARI GİZLEME YÖNTEMLERİ
1. MAKYAJ TEKNİKLERİ
Kaş maskarası tercih edin veya kaşlarınızın çizgisini yeniden çizmenizi de kolaylaştıracak renkli jel. Kusursuz bir makyaj için izlenecek adımlar şunlardır:
- Kaşlarınızın temiz olduğundan emin olun.
- Kaşlarınıza jel veya renkli maskara uygulayın.
- Nazikçe yayın ve her durumda yoğun bir görünüm için süblimasyonlu kaşların keyfini çıkarın.
2. KALICI MAKYAJ
Kalıcı makyaj, bir güzellik salonunda gerçekleştirilmesi gereken bir dermopigmentasyon tekniğidir. Kalıcı makyaj, hijyenik koşullara tamamen uyulması için profesyonel biri tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu teknik beyaz kaşlarınızı renklendirmese de, bu yöntem yine de kaş çizgilerinizi yeniden şekillendirmenize ve daha az seyrek ve daha yoğun bir görünüm için kalınlaştırmanıza olanak tanır. Bu, özellikle çok sayıda değillerse, beyaz kaşlarınızı daha kolay gizleme etkisine sahip olacaktır.
Kaynak: atelierdusourcil/mesoyca