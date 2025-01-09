Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.890,76 %-0,81
        DOLAR 35,3502 %0,05
        EURO 36,5051 %0,06
        GRAM ALTIN 3.024,40 %-0,07
        FAİZ 39,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,32 %0,30
        BITCOIN 94.355,00 %-0,11
        GBP/TRY 43,6773 %-0,06
        EUR/USD 1,0311 %-0,07
        BRENT 76,10 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 4.944,89 %-0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kast ajansı ve menajerlik şirketlerine soruşturma - İş-Yaşam Haberleri

        Kast ajansı ve menajerlik şirketlerine soruşturma

        Rekabet Kurulu, kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 07:25 Güncelleme: 09.01.2025 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kast ajansı ve menajerlik şirketlerine soruşturma
        ABONE OL

        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

        Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.

        Kurulun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı:

        "Kast Ajansları Derneği,

        Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.,

        Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.,

        Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.,

        Cemile Yaprak Atış,

        REKLAM

        Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.,

        Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.,

        Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

        ID İletişim Danışmanlık AŞ,

        Kahraman Özden Talent Management,

        Nimet Atasoy AŞ,

        People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.,

        Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.,

        Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.,

        Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.,

        Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.,

        Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

        Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.,

        TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti,

        Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

        Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti."

        Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü; beraatini istedi
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü; beraatini istedi
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'