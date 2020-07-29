Kastamonu'da 1 tonluk boğa

AA

Kurtgömeç köyünde besicilik yapan Emrah Hodancı'nın kurbanlık olarak yetiştirdiği tosun, Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa sunuldu.Hodancı, AA muhabirine, Şampiyon'u 20 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.Şampiyon'un 2,5 yaşında olduğunu ifade eden Hodancı, "Canlı ağırlığı 1 ton geliyor. Kastamonu pazar yerinde bundan daha büyüğü şu an yok. Yaklaşık 3 haftadır buradayız. Her gelen fotoğraf çekiyor. Kastamonu'nun ilgi odağı oldu. Herkes merakından da olsa fiyatını, nasıl beslediğimizi soruyor." dedi.Hodancı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını ve Şampiyon'un alıcısını beklediğini kaydetti.