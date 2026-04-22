Kastamonu'da kayalıklardan düşen adam hayatını kaybetti
Kastamonu'da eşiyle fındık tarlasına giden 70 yaşındaki Seyfettin Yılmaz, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:54
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
FINDIK TARLASINA GİTTİLER
İHA'daki habere göre olay; Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana geldi. 70 yaşındaki Seyfettin Yılmaz, eşiyle birlikte fındık tarlasının bulunduğu Çalkayası mevkiine gitti.
KAYALIKLARDAN AŞAĞI DÜŞTÜ
Bölgedeki kayalıklardan aşağı düşen Yılmaz'ı gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince kayalıklardan çıkartılan Yılmaz, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedavi altına alınan Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
