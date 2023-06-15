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Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu DSİ Hukuk İşleri Müdürüne 36 yıl 9 ay hapis ve para cezası! - En son haberler
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Kastamonu DSİ Hukuk İşleri Müdürüne 36 yıl 9 ay hapis ve 71 milyon TL para cezası

Kastamonu'da DSİ 23. Bölge Müdürlüğü'nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Avukat Mehmet Gani Eser, zimmetine 20.5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 36 yıl 9 ay hapis cezası ile 71 milyon 585 bin TL’de adli para cezasına çarptırıldı

Kastamonu DSİ Hukuk İşleri Müdürüne 36 yıl 9 ay hapis ve para cezası! - En son haberler
İHA

Kastamonu Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü'nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Avukat Mehmet Gani Eser'in zimmetine 20.5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İHA'nın haberine göre, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğü'nde 2012-2017 yıllarında zimmetine 20 milyon 525 bin 889 lira geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonla kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Avukat Mehmet Gani Eser, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 Aralık 2017'de tutuklandı.

Bartın ve Karabük'te hiç açılmayan davaları açılmış gibi göstererek ve belgede sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilen Mehmet Gani Eser, hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "zimmet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla dava açıldı. 2020 yılının mart ayında yapılan yargılamada Mehmet Gani Eser, zimmet suçundan 26 yıl 3 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 10 yıl 6 ay olmak üzere 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf Mahkemesi tarafından suç vasfının yeniden değerlendirilmesi istenilen davada Mehmet Gani Eser, tekrar hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 1 yıl önce tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan Mehmet Gani Eser, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Kastamonu'da eşi adına okullar ve etüt merkezleri açtığını belirten Mehmet Gani Eser, "Okullar ve etüt merkezlerini açabilmek için bütün birikimlerimi kullandım. Sonra banka kredisi çektim. Artık gücüm yetmeyince mesai arkadaşlarımın güvenini kötüye kullanmak suretiyle zimmet suçunu işledim. Yasa dışı yola başvurduğum için çok pişmanım" diye konuştu.

Mehmet Gani Eser, zimmetine para geçirme suçundun kendisinden başka kimsenin bilgisinin olmadığını ve bunları tek başına yaptığını ifade ederek, "Zimmete para geçirme suçunu tek başıma işlediğim için tespit edilmesi bu kadar uzun sürdü. Ama suç işlediğim için çok pişmanım, fakat bu suçu da servet edinmek için yapmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Gani Eser ve avukatları dinledikten sonra karar için duruşmaya ara verdi. Daha sonra mahkeme heyeti, Eser'i "zimmet" suçundan 8 yıl 9 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 10 yıl 6 ay, dolandırıcılık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da beraat etti.

Ayrıca mahkeme heyeti, Eser'i 71 milyon 585 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Eser, toplamda 36 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

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