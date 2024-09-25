Kastamonu'da drift yapmaya çalışırken kaza yapıp polise direnen sürücü tutuklandı
Kastamonu'da aracıyla drift yapmaya çalışırken kaza yapan, ardından da polise direnen kişi tutuklandı.
Kastamonu'da aracıyla drift yapmaya çalışırken kaza yapan, ardından da polise direnen kişi tutuklandı.
Rauf Denktaş Bulvarı'nda drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü F.İ, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.
Kaza sonrası olay yerine giden polis ekiplerine direnen sürücü ve beraberindeki 2 kişi, polislerin görevlerini yapmasını engellemeye çalıştı.
Bunun üzerine gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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