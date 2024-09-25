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        Kastamonu'da drift yapmaya çalışırken kaza yapıp polise direnen sürücü tutuklandı

        Kastamonu'da aracıyla drift yapmaya çalışırken kaza yapan, ardından da polise direnen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:35
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        Kastamonu'da drift yapmaya çalışırken kaza yapıp polise direnen sürücü tutuklandı
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        Kastamonu'da aracıyla drift yapmaya çalışırken kaza yapan, ardından da polise direnen kişi tutuklandı.

        Rauf Denktaş Bulvarı'nda drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü F.İ, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.

        Kaza sonrası olay yerine giden polis ekiplerine direnen sürücü ve beraberindeki 2 kişi, polislerin görevlerini yapmasını engellemeye çalıştı.

        Bunun üzerine gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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