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        Haberler Gündem Kastamonu’da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çiftten biri hayatını kaybetti

        Kastamonu’da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çiftten biri hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin yaşamını yitirdi. Eşi Rahime Derin'in tedavisi sürerken, çiftin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgede daha önce tarım ilacı kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        Kiraz sonrası acı ölüm

        Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti, eşi Rahime Derin’in tedavisi ise devam ediyor.

        Tosya’ya bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü kiraz yedikten sonra evlerinde rahatsızlandı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        TARIM İLACI İHTİMALİ İNCELENİYOR

        Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rahime Derin’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgede yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı kullanıldığı, rahatsızlığın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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        #tosya
        #Ahmet Derin
        #haberler
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