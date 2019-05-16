Lionel Messi'nin Barselona'ya ayak bastığı yıl olan 2000'de, Katalonya'da sadece dört çocuğun adı Leo'ydu. 2004 yılına gelindiğinde Messi, Barcelona formasıyla ilk maçına çıkmıştı. Leo ismi Katalonya'da artmaya başlarken bugün geldiği sayı ise inanılmaz boyutlarda!

Katalan gazeteci Jordi Marti, Katalonya'nın önemli şehri Barselona'da doğan çocuklara Leo isminin konulmasını araştırdı ve yükselişin, Messi'nin kariyerinin ivmelenmesiyle paralellik gösterdiğini fark etti. 2001 yılında yeni doğan hiçbir Katalan'a Leo adı konulmazken yıllar içerisinde ebeveynler bu kararını değiştirdi.

Messi' nin Barcelona formasıyla çıktığı ilk maçın üzerinden geçen 15 yılda Leo ismi, Katalanların en çok kullandığı adlar arasında 12. sıraya kadar yükseldi. 2017 yılında Katalanlar 443 tane 'Yeni Leo' kazanırken bu rakam artacağa benziyor!