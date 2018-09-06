ihracat
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Katar'a ihracat yüzde 93 arttı

Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat, 2018'in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 636 milyon dolara ulaştı

06.09.2018 - 16:14 | Güncelleme:

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Katar'a 2017'in ocak-ağustos döneminde 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İki ülkenin sürekli artış gösteren siyasi ve ekonomik ilişkileri sonrası Türkiye'nin 2018'in 8 ayında ihracatı yüzde 93 artarak 636 milyon dolara yükseldi.

Katar'a ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörü 118 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Elektrik-elektronik sektörü ve kimya sektörü 75’er milyon dolarlık dış satım ile zirve ortağı oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 45 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İHRACATÇIYI SEVİNDİRDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iki ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engelleri kaldıran, serbest ticaret zemini sağlayan serbest ticaret anlaşmasının Katar'da düzenlenecek Uluslararası Ürün Fuarı öncesinde imzalanmasının çok isabetli olduğunu belirtti.

Fuar öncesinde iki ülke merkez bankalarının para takas anlaşması yaptığını hatırlatan Eskinazi, "Katar, Türkiye’de 15 milyar dolar yatırım kararı aldığını tüm dünyaya duyurdu. Türkiye ile Katar arasında imzalanan para takas anlaşması iki ülke arasında yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştıracak. Türk ihracatçılarımız Katar Uluslararası Ürün Fuarı’na katılarak ya da bu ülkeye yoğunlaşarak bu avantajlı iklimi fırsata dönüştürebilirler." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8-10 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Irak, Kuveyt, Fas, Umman, Tacikistan, Pakistan ve Tunus'un davet edildiği belirtildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.