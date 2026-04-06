Kate Beckinsale, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan bir sosyal medya paylaşımını beğendiği için menajerlik ajansının kendisini işten çıkardığını öne sürdü. Oyuncu, kendisiyle aynı görüşleri dile getiren erkek oyuncu Mark Ruffalo'yu ise desteklediğini iddia etti.

52 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram'da yaptığı sert bir yorumda bunu Hollywood'daki cinsiyetçilik olarak nitelendirdi ve Ruffalo'ya bariz bir şekilde çifte standart uygulandığını dile getirdi.

AYNI AJANS SUSAN SARANDON'U DA KOVDU

Ruffalo'nun 1936 Arap İsyanı hakkındaki yeni filmi 'Filistin 36'yı tanıttığı bir gönderinin altına yazan Beckinsale, Ruffalo'nun aktivizmini alkışladı ancak kendisinin onun ödemediği bir bedel ödediğini söyledi. Beckinsale, daha sonra yorumunu sildi.

REKLAM

Beckinsale, daha önce Hollywood'un en güçlü ajanslarından United Talent Agency tarafından temsil ediliyordu. Bu ajans halen Mark Ruffalo'yu temsil ediyor. Aynı ajans, Susan Sarandon'ın ABD'de Filistin yanlısı çeşitli mitinglerde konuşma yapmasının ardından 2023'te onunla olan ilişkisini sonlandırmıştı.

Beckinsale, sosyal medya paylaşımında, "Vay canına, ateşkesi destekleyen ve çocukların öldürülmesini onaylamayan bir paylaşımı beğendiğiniz için menajeriniz tarafından işten atılmamak ne kadar güzel olmalı. Hollywood'da penis sahibi olmak gerçekten çok şey ifade ediyor, çünkü benim gibi bir menajer tarafından işten çıkarılmadınız" dedi.

Menajerinin kendisine bir hafta önce hediye gönderdiğini, bu yüzden aralarında bir sorun olmadığını söyleyen Beckinsale, ajanstan atılmasının sosyal medya aktivitelerinden kaynaklandığı sonucuna vardı.

Mark Ruffalo

"ERKEK AYRICALIĞI"

"Ateşkesle ilgili bir paylaşımı beğendim ve Susan Sarandon'ın işten çıkarıldığı gün, yani dokuz ay boyunca hiçbirimizin çalışamadığı SAG-AFTRA grevlerinin bitiminden iki gün sonra ben de işten çıkarıldım" diyen Beckinsale, "Anneme beyin kanseri nedeniyle altı hafta ömrü kaldığı söylenmişti. Üstelik bir gün önce üvey babam da iki farklı kanser türüne yakalanmış ve felç geçirmişti. İkisine de bakıcılık yapıyordum" ifadesini kullandı.

Annesi Judy Loe geçen yıl temmuz ayında, üvey babası Roy Battersby ise önceki yılın ocak ayında hayatını kaybeden Beckinsale, "12 yıllık arkadaşlığın ardından iki cümleyle işten çıkarıldım" dedi. Beckinsale, Ruffalo için, "Onun beni görmezden gelmesinde bir sakınca görmüyorum. Ancak iyi adamlarda bile belirgin bir erkek ayrıcalığı olduğunu hissediyorum" ifadesini kullandı.

Susan Sarandon

Ruffalo'yu bu durumdan sorumlu tutmadığını söyleyen oyuncu, onu İsrail'e yönelik eleştirilerinde açık sözlü olduğu için desteklediğini belirtti.

Beckinsale, ocak ayında, Gazze'de sağlık hizmetlerinin yeniden sağlanması için İsrail'e ve dünya liderlerine hitaben yazılan mektubu imzalayan onlarca oyuncudan biriydi. Beckinsale, şimdi başka bir oyunculuk ajansı tarafından temsil ediliyor.