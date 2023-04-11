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Haberler Gündem 3. Sayfa Katil 6 ay sonra yakalandı! Restoranda darp ve feci ölüm! - Güncel haberler
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Katil 6 ay sonra yakalandı! Restoranda darp ve feci ölüm!

Mersin'de, evinde ölü olarak bulunan cam ustası 62 yaşındaki Metin Elmacıoğlu´nun cinayet şüphelisi olarak aranan H.B. gözaltına alındı. Elmacıoğlu´nu darp edip beyin kanaması geçirmesine neden olduğu belirlenen H.B., tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.´nin Metin Elmacıoğlu´nu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı da tespit edildi

Katil 6 ay sonra yakalandı! Restoranda darp ve feci ölüm! - Güncel haberler
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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesindeki olay, geçen yıl 7 Ekim´de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi´nde meydana geldi. Yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu´nun (62) yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

RESTORANDA DARP EDİLMİŞ

Evde &ouml;l&uuml; bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu.
Evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu.

DHA'da yer alan habere göre Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu´nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darp edildiğini belirledi.

SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARTTI

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.´nin Metin Elmacıoğlu´nu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı tespit edildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Polis ekipleri, H.B.´yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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