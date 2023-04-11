Katil 6 ay sonra yakalandı! Restoranda darp ve feci ölüm!

Mersin'in Tarsus ilçesindeki olay, geçen yıl 7 Ekim´de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi´nde meydana geldi. Yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu´nun (62) yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
RESTORANDA DARP EDİLMİŞ
DHA'da yer alan habere göre Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu´nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darp edildiğini belirledi.
SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARTTI
Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.´nin Metin Elmacıoğlu´nu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı tespit edildi.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Polis ekipleri, H.B.´yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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