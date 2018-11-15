Edinilen bilgiye göre, sabah 07.00 sıralarında Yeniceköy 1000 Konutlar'da ikamet eden Yusuf Candar, evinin kapısı kırılarak içeri giren bir şahıs tarafından silahla vuruldu.

İsminin Karaman A. olduğu ileri sürülen saldırgan kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine gelen komşuları Candar'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

Hemen olay 112 ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Cavdar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri her yerde zanlı Karaman A'yı ararken bu kez silah sesleri Mobilya Sanayi Bölgesi 8. Sokak'tan geldi.

Sabah silahla Yavuz Candar'ı yaralayan şahıs, akşam saatlerinde oğlu Yavuz Candar'ın (34) işyerine ismi öğrenilemeyen bir kişiyle gitti.

Çıkan tartışama Karaman A, yanında getirdiği silahla Yavuz Candar'ı vurarak yaya olarak kayıplara karıştı.



Ağır yaralanan genç adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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