Savcı Emiliano Arias'ın talimatıyla polis ekipleri Valparaiso, Chillan, Osorno ve Concepcion bölge piskoposluklarında arama yaptı. Ekipler aramalarda kiliseye ait çok sayıda iç yazışma ve tutanağa el koydu.

Savcılık soruşturması kapsamında geçen ay başkent Santiago'da Katolik Piskoposlar Konferansı Genel Merkezine baskın düzenlenmişti.

Santiago Başpiskoposu Kardinal Ricardo Ezzati soruşturma kapsamında cinsel istismar iddialarıyla ilgili ifade vermeye çağrılmıştı.

Ayrıca papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, 178'i çocuk toplam 266 kişinin cinsel istismara uğradığına dikkat çekilmişti.

İddialara konu olan cinsel istismar vakalarının 1960 yılına kadar uzandığı ifade edilmişti.

Papa Franciscus mayısta, Şili'deki kilisede pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, Şilili piskoposlar üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa Franciscus, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesinin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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