Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım

Orlando Bloom'dan Daisy Dove adında bir kızı bulunan Katy Perry, aşka geldi. Bloom ile objektif karşısında poz veren şarkıcı, "Sizinle birlikte, aynı anda paspasa eğilecek ve sonra aynı anda ayağa kalkacak bir partner bulun, Seni seviyorum savaşçım" ifadelerini kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    2016'dan beri mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Katy Perry (38) ile oyuncu Orlando Bloom (46), 2016'da kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, birbirlerine duydukları aşkı bir kez daha sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi.
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    Nişanlısı Orlando Bloom ile objektif karşısında poz veren Katy Perry, çekildikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. 
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    Orlando Bloom ile mutluluk kareleriyle kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Katy Perry, sevenlerine "Sizinle birlikte, aynı anda paspasa eğilecek ve sonra aynı anda ayağa kalkacak bir partner bulun" tavsiyesinde bulundu.
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    "SENİ SEVİYORUM SAVAŞÇIM"

    Katy Perry, daha sonra Orlando Bloom'a "Seni seviyorum savaşçım" sözleriyle seslendi. 
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    "AŞKIMIZI SEVİYORUM"

    Orlando Bloom da nişanlısı Katy Perry'ye "Seni seviyorum. Aşkımızı seviyorum. Zaten başka türlü olamazdı" sözleriyle karşılık verdi. Bloom aynı zamana bu aşkı, bir tür bomba olarak tanımladı.
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    HER ŞEY 2016'DA BAŞLADI

    Daha önce The Mirror gazetesine nişanlısı Katy Perry ile tanışma hikâyelerini anlatan Orlando Bloom, her şeyin 2016'daki Altın Küre Ödülleri gecesinde başladığını söylemişti.
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    İngiliz oyuncu Orlando Bloom, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Ooo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    Orlando Bloom, Katy Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya kutularla hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti.

    Orlando Bloom, Washington'ın yanına giderek, "Bir tane alabilir miyim?" diye sorduğunu ve arkadaşının da "Elbette" dediğini söylemişti. Bloom, o esnada Perry'e göz kırptığını itiraf etmişti.
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    BİR ÇOCUĞU DAHA VAR

    Öte yandan Orlando Bloom, Avustralyalı model Miranda Kerr ile üç yıllık evliliğini 2017'de bitirmişti. İkilinin, Flynn Christopher adında bir çocuğu bulunuyor.
  • Katy Perry'den nişanlısı Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım - Magazin haberleri

    EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

    Katy Perry ve Orlando Bloom, üç yıl önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Perry ve Bloom, Japonya'da yapacakları düğünü koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek zorunda kalmışlardı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.