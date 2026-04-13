Katy Perry ve Justin Trudeau Coachella Festivali'nde
2025 yazından bu yana birlikte olan pop yıldızı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde coştu
Katy Perry ve Justin Trudeau, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ni kendi küçük aşk şölenlerine dönüştürdüler ve bunu gizlemeye çalışmadılar.
41 yaşındaki pop yıldızı Perry ve 54 yaşındaki eski Kanada Başbakanı Trudeau, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden olan Coachella'da romantik bir akşam geçirirken görüldü.
Festival alanında konser seyrederek, dans ederek ve sık sık birbirleriyle kucaklaşarak zaman geçiren Perry ve Trudeau çifti, festival görüntülerini sosyal medyada paylaşmaktan kaçınmadı.
İkili 2025 yazından beri birlikte ve ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşıyor.
Katy Perry ile Justin Trudeau, geçen yıl temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıkmıştı.
Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görülmüştü. Hemen ardından ikilinin teknede sarmaş dolaş çekilen fotoğrafları, aşklarının belgelenmesi anlamına geliyordu.
Katy Perry, Haziran 2024'te uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 5 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleştiren Perry ile Bloom, ortak ebeveynlik konusunda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini belirtmişti.
Justin Trudeau da 2024'te özel hayatıyla gündeme gelmişti. 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıklayan Trudeau, üç çocuk sahibi oldukları evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.