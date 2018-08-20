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Bu nedenle yeterli ve dengeli olarak tüketilmesi sağlımız için çok önemli. Ancak bilinçli yenildiği takdirde! Aksi halde Kurban Bayramı’nın simgesi olan et, sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Özellikle kalp, diyabet veya hipertansiyon, gut gibi kronik hastalıklara sahipseniz ya da gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığınız varsa yediklerinize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor.