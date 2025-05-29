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        Haberler Spor Diğer Hentbol Kaya İlhan Yıldız ve Baran Nalbantoğlu HT Spor'a konuştu! - Diğer Haberleri

        Kaya İlhan Yıldız ve Baran Nalbantoğlu HT Spor'a konuştu!

        Beşiktaş Hentbol Kulübü idari menajeri Kaya İlhan Yıldız ve takım kaptanı Baran Nalbantoğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:37
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        "Beşiktaş Türkiye'de bir ekol"
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        Beşiktaş Hentbol Kulübü idari menajeri Kaya İlhan Yıldız ve kaptan Baran Nalbantoğlu, HT Spor Kürsü programında Levent Yavuz'un sorularını yanıtladı.

        KAYA İLHAN YILDIZ: LİGDEKİ BÜTÜN KUPALARI ALARAK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİK

        Avrupa'da istediğimiz bir başarıyı alamadık, çok şanssız bir golle elendik. Buna karşın ligdeki bütün kupaları alarak başarılı bir sezon geçirdik. Sezon bizim için gerçekten zorlu geçti. Hem yönetim değişti hem de kendi içimizde ufak tefek problemlerimiz oldu ama bunları bir takım ve aile olarak en aza indirgedik. Bu şekilde de başarıyı bulduk.

        "SON 1 AY SAKATLIKLAR BÜYÜK PROBLEM OLDU"

        Sezon boyunca biz çok az sakatlık yaşadık ama sezonun son 1 ayında çok fazla sakatlık yaşadık ve en büyük problemlerimizden biri bu oldu. Kaptan Türkiye Kupası öncesi bir sakatlık yaşadı ve final serisini kaçırdı. Sakat olup da oynayan oyuncularımız oldu. 3 kupayı alarak güzel ve başarılı bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. İnşallah önümüzdeki sezon da 3 kupayı alacağız. Avrupa'da da biraz daha ileriye gidersek daha başarılı olacağımıza inanıyorum.

        BARAN NALBANTOĞLU: TÜRKİYE'DEKİ TÜM KUPALARI ALMAK ASIL HEDEFİMİZ

        Bizim açımızdan hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Türkiye'de hentbol adına ne kadar kupa varsa hepsine talip olup onları almak asıl hedefimiz. Türkiye'deki hedefimizi gerçekleştirdik, bu konuda mutluyuz. Avrupa kupalarında şanssızlıklar yaşadık, en iyi oyunlarımızı oynadık ama en güçlü rakiplerden biri geldi. Şanssız bir kuraydı, elimizden geleni yaptık. Genel olarak memnunuz. Sporcular ve yönetim memnun, her şey yolunda olarak bitirdik.

        KAYA İLHAN YILDIZ: BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'DE BİR EKOL

        Beşiktaş hentbolda bir ekol çünkü uzun yıllardır kulüp tarafından buraya değer veriliyor. Bence en büyük farklardan biri bu. Kulüp ve taraftarlar çok değer veriyor. Son şampiyonluktan sonra gece 01.00 gibi taraftarlar bizi tesiste karşıladı ve bu çok kıymetliydi. Çok uzun yıllardır süren yapı var, bu yapıyı devam ettirip üstüne koymaya çalışıyoruz. Beşiktaş hentbolun lokomotifi ve ekolü olması, kulübün ve taraftarların uzun zamandır bize verdiği değer ve destekle alakalı.

        BARAN NALBANTOĞLU: HERKESİN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR

        Başarılı bir oluşumda kaptan olarak bulunmak benim için bir şeref ve onurdur. Bunu 1-2 yılda başarmadık, Beşiktaş'ın yıllardır süre gelen hentbola karşı bakış açısı ve yatırımıyla gerçekleşen bir şey. Son 2 yıldır hentbolda modernleşme anlamında değişikliklerimiz oldu. Bizim en büyük farklarımızdan biri bu. Başkanlar ve yönetimler değişse de her zaman hentbola dair bakış açısı olumlu ve geleceğe yönelik oldu. Beşiktaş'ta oynayan çoğu Türk oyuncu, altyapıdan çıkma... Bu da geçmiş yıllardan beri gelen bir yatırımın meyvelerini yemek gibi. Ben kaptan olarak çok mutluyum, 16-17 sporcunun yaptığı bir iş değil. Çok ciddi bir organizasyon sonucu olan bir şey. Herkesin çok büyük emekleri var, bunun da sonuçlarını olumlu olarak görebiliyoruz.

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