Kayan otomobilini durdurmak isterken yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpıştıktan sonra rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı. Otomobil, bir dükkanın kepenklerine çarparak durabildi.
Gebze'nin Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Soner G. idaresindeki servis minibüsü ile Fatih A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından araçtan inen Fatih A, bu sırada rampadan kayan otomobilini durdurmak isterken ayağından yaralandı.
Otomobil, bir dükkanın kepenklerine çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.