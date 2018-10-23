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Pompalı tüfeği örtüye sarmış...
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Kayınpederin iş yeri baskını güvenlik kamerasında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşinden boşanmak üzere olan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek'in, kayınpeder F.K.Ö. tarafından yaralanmasıyla ilgili olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. F.K.Ö.'nün iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş etmesi kameralara yansıdı.

23.10.2018 - 09:55 | Güncelleme: DHA

Olay, 10 Ekim'de sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan iş yerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenen ve şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuşmak için dükkanına gitti. Dükkana giren F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. DHA'nın haberine göre, Seçkin Selek ile işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan iki kardeşin de durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

POMPALI TÜFEĞİ ÖRTÜYE SARMIŞ

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Seçkin Selek'e ait iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kayınpeder F.K.Ö., elinde çanta ve örtüye sarılı pompalı tüfekle dükkana giriyor. Örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkaran F.K.Ö. damadına doğru ateş ediyor. Saçmalar Seçkin Selek ve kardeşine isabet ediyor. Görüntülerde Seçkin Selek iş yerinden dışarıya doğru koşarken, F.K.Ö. de peşinden ateş etmek için koşuyor. Bu sırada ise Seçkin Selek'in kardeşi F.K.Ö.'nün üzerine atlayarak ateş etmesini engelliyor.

'AZMETTİRİCİ EŞİMDİR'

Hastanede tedavisi devam eden damat Seçkin Selek, "Ben 5 yıldır evliyim ve 7 ay önce boşanmaya karar verdim. Şu an boşanma aşamasındayım. Eşim benden 500 bin TL maddi ve manevi tazminat, aylık 5 bin lira nafaka, ev ve araba talebinde bulundu. Ben kabul etmeyince kayınpederim iş yerime gelerek pompalı tüfekle ateş etti. Kayınpederim olaydan sonra tutuklandı, ancak azmettiren eşime herhangi bir işlem yapılmadı. Ben ikisinin de ceza almasını istiyorum" dedi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 dakika önce
    adam konuşmaya silahlamı gider
  • Misafir 1 saat önce
    Ülkecek kafayı yemişiz.
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