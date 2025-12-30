Kayıp Enes öldürüldü mü?

Anne Ayşe’nin suçladığı ve tüm okların çevrildiği Fırat Çağın’dan hâlâ haber yok. Enes’i Fırat’ın kaçırdığı, hatta öldürmüş olabileceği konuşuluyor.

AMCA MUSTAFA STÜDYODA, YAKIN ARKADAŞI ARDA STÜDYODA

Selenay ve Suna’nın yanında kaldığı amca Mustafa ile kayıp Enes’in arkadaşı olduğunu söyleyen Arda da bugün yayındaydı.

ENES’İN SON GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Telefona bağlanan Selenay, şüphelerin odağına yerleşti. Stüdyodaki Ayşe Arslan ve Didem Arslan Yılmaz, Selenay’a sorular yöneltti. Selenay’ın Fırat ile sevgili olduğu da yazışmalarla ortaya çıktı. Didem Arslan Yılmaz, Enes’in bulunması için Selenay’ı da stüdyoya davet etti.

REKLAM

Anne Ayşe ise hâlâ Selenay’ın yalan söylediğini düşünüyor.