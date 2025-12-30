Habertürk
        Haberler Gündem Kayıp Enes öldürüldü mü?

        Kayıp Enes öldürüldü mü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de anne Ayşe Arslan, kayıp oğlu Enes için mücadelesini sürdürüyor

        Giriş: 30.12.2025 - 20:30 Güncelleme: 30.12.2025 - 20:30
        Kayıp Enes öldürüldü mü?
        Anne Ayşe’nin suçladığı ve tüm okların çevrildiği Fırat Çağın’dan hâlâ haber yok. Enes’i Fırat’ın kaçırdığı, hatta öldürmüş olabileceği konuşuluyor.

        AMCA MUSTAFA STÜDYODA, YAKIN ARKADAŞI ARDA STÜDYODA

        Selenay ve Suna’nın yanında kaldığı amca Mustafa ile kayıp Enes’in arkadaşı olduğunu söyleyen Arda da bugün yayındaydı.

        ENES’İN SON GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

        Telefona bağlanan Selenay, şüphelerin odağına yerleşti. Stüdyodaki Ayşe Arslan ve Didem Arslan Yılmaz, Selenay’a sorular yöneltti. Selenay’ın Fırat ile sevgili olduğu da yazışmalarla ortaya çıktı. Didem Arslan Yılmaz, Enes’in bulunması için Selenay’ı da stüdyoya davet etti.

        Anne Ayşe ise hâlâ Selenay’ın yalan söylediğini düşünüyor.

        Kamp yaptıktan sonra kaybolan Elif Kumal için Kapıdağ didik didik aranıyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptıktan sonra sevgilisi ile tartışan ve adeta sırra kadem basan 33 yaşındaki Elif Kumal için adeta seferberlik ilan edildi. Jandarma timleri, AFAD timleri, itfaiye ekipleri ve UMKE ekipleri Kapıdağ Yarımadası'nı adeta didik didik ederek titiz çalışma yürütüyor. Elif Kumal'dan ise henüz bir iz yok. (IHA)

