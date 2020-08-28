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Kayıp Esmanur'un ifadeleri herkesi şoke etti!

Bursa Osmangazi'deki evinden çıkıp kayıplara karışan 14 yaşındaki Esmanur Kurt, Didem Arslan Yılmaz ve ekibinin aramaları sonucu bulundu. 11 gündür kayıp olan Esmanur, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosuna getirildi. Küçük kızın yayında anlattıkları ise adeta kan dondurdu

Kayıp Esmanur
HABERTURK.COM

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki evinden çıkıp kayıplara karışan 14 yaşındaki Esmanur Kurt, 11 gün sonra bulundu.

"TACİZE UĞRUYORUM!"

Babasının kendisini zorla köydeki evlerine göndermek istediğini ancak kendisinin oraya gitmek istemediğini belirten Esmanur, "Babamın dayısının oğlu tarafından taciz ediliyorum. Kendisi 45 yaşında. Onun da çocukları var. Tacize uğradığım için oraya gitmek istemiyorum." dedi.

Esmanur'un ifadeleri herkesi şok etti;

SOSYAL HİZMETLER VE EMNİYET DEVREYE GİRDİ!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yi takip eden İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri hemen devreye girerek Show TV stüdyolarına geldiler.

Tacizi bildiği ancak kızına inanmadığı iddia edilen baba Metin Kurt ise ifadesine başvurulmak üzere emniyet güçlerince stüdyodan alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü devreye girdi;

Baba Metin Kurt, ifadesi alınmak üzere stüdyodan alındı;

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