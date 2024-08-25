Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 gün önce Kur'an kursundan dönerken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime ait olduğu belirlenecek. Narin ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden de cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yalanlama geldi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.
Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.
AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.
9 BİN 300 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde gerçekleştirdiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.
Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.
EVİNE YAKIN KAYALIKLARDA KAN LEKELERİ BULUNDU
Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime ait olduğu belirlenecek.
Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
"KIZIM ÇOK ZEKİ OKUMAYI SEVİYOR"
Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi.
Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim, ama kızım yok." ifadelerini kullandı.
Kızının bulunmasını isteyen Güran, kızının kaybolduğu gün öğle yemeğinde kendisinden patates kızartması istediğini ve yemekten sonra Kur'an kursuna gittiğini anımsattı.
Güran, kızının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine evladını aramaya başladıklarını kaydetti.
Aramalarına rağmen çocuğunu bulamadığını dile getiren Güran, "Narin 15.00 civarı eve dönüyor. Eve geldiğini görmedim, belki ben içeride uyurken gelip çıkmış olabilir ama eve hiçbir eşya bırakmamış." dedi.
"KIZIM ÇOK MASUMDU"
Baba Arif Güran da kızının bulunması için büyük emek harcayan jandarma, AFAD, polis ekipleri ile Türkiye'nin her yerinden çaba gösteren herkese teşekkür ettiklerini söyledi.
Evlat acısının çok zor olduğunu dile getiren Güran, şöyle devam etti:
"Kızım çok masumdu. Bu insanların bizim için yaptığı mücadele bizi ayakta tutuyor. Evladımın son görüldüğü an okula ait güvenlik kamerası görüntüsü. Kızım sanki yer yarıldı içine girdi. Ne terliğini ne tokasını ne elbisesini, hiçbir şeyini bulamıyoruz. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan bilen varsa kızımın yerini söylesin. Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapattım. Gerçek bir ihbar gelse bile bana ulaşamayacaklar. Asılsız olanlar arama yapmayı bıraksa belki gerçekten bilen biri arar."
22 AĞUSTOS'TA TERLİĞİ BULUNMUŞTU
Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.
Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.
VALİLİKTEN CANSIZ BEDENİ BULUNDU İDDİALARINA YALANLAMA
Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, arama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
NARİN NE ZAMAN KAYBOLDU, KAÇIRILDI MI?
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran, 21 Ağustos'ta öğleden sonra kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.
Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.
BAKAN YERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, dün aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak Narin'in babası Arif Güran ile görüştürdü. Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.