Kayla McBride: Fenerbahçe hep benim için özel bir yer oldu!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın ABD'li şutörü Kayla McBride, özel röportajda HT Spor'a konuk oldu. Yıldız basketbolcu, HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin sorularını yanıtladı.

İşte Kayla McBride'ın açıklamaları:

"Öncelikle buraya geri geldiğim için çok mutluyum. Kasım ayındayız ve sezonun erken bölümlerindeyiz. Öncelikle hedefimiz aslında birbirimizi daha fazla tanımak. İlk olarak önümüzde Galatasaray derbisi var sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası var daha sonra Türkiye Kupası var. Tabi ki burada öncelikle sistemimizi tamamıyla oturtmak, birbirimize alışmak önemli çünkü biliyoruz ki Fenerbahçe'yle oynayan rakipler en iyi versiyonuyla karşımıza çıkmaya çalışıyor. Herkes Fenerbahçe'yi yenmek istiyor dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmamız lazım bu yüzden de öncelikle takım sistemimizi oturtmamız gerekiyor. Sayın Ali Koç Başkan ve Kemal bey bu süreçte bize çok yardımcı oldular bize çok desteklerini gösterdiler onlara çok müteşekkiriz. Yeni başkanımız Sadettin Başkanla da tanıştık onun evine de gittik, yemek yedik gerçekten onların da Fenerbahçe'ye olan aidiyetlerini desteklerini hissedebiliyoruz tabi yeni yeni birbirimizi tanıyoruz ama zaten biz bir aileyiz. Birbirimizi desteklemek en önemlisi ki bunu hissedebiliyoruz takım olarak da burada zaten birçok kişi burayı çok iyi bilen kişiler ben burada uzun süre oynadım, Türk oyuncuların çoğuyla yaklaşık 10 senedir tanışıyorum."

"Bu sene Galatasaray da iyi bir takım geçtiğimiz senelerde de birçok kez onlarla oynadık. İyi bir takım kurdular ama dediğim gibi zaten Galatasaray olsun Beşiktaş olsun diğer takımlar olsun hepsi bizi yenmek istiyor dolayısıyla biz bunun bilincindeyiz derbi atmosferleri de derbi maçlarında oynamayı çok seviyorum çünkü derbi atmosferleri bir sporcu olarak en çok bulmak istediğimiz atmosferlerden biri. " "BASKETBOLA KARŞI KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM" "Tabi karantina aslında herkes için farklı bir süreçti. Herkes için farklı geçti. Ben orada bir süre basketbol oynamadım sonra işte WNBA'de ondan sonrada takip eden sezon da zaten Fenerbahçe'yle imzaladım. Aslında biraz da tüm noktaların birleştiği bir süreç oldu ama basketbol benim için çok şey ifade ediyor. Şöyle ki öncelikle dünyayı görebilme şansım oluyor. Çok özel insanlarla tanışma fırsatım oldu basketbol aracılığıyla. Hayat boyu sürecek arkadaşlıklar edindim. Çok ciddi bazı tecrübeler kazandım dolayısıyla basketbolun bana ne kattığını neler getirdiğini biliyorum. Bende basketbola karşı borçlu hissettiğim için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum bunun için."