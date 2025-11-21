Kayla McBride: Fenerbahçe hep benim için özel bir yer oldu!
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Kayla McBride, HT Spor'a konuk oldu ve Esra Köse'nin sorularını yanıtladı. İşte McBride'ın HT Spor'a özel açıklamaları...
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın ABD'li şutörü Kayla McBride, özel röportajda HT Spor'a konuk oldu. Yıldız basketbolcu, HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin sorularını yanıtladı.
İşte Kayla McBride'ın açıklamaları:
"Öncelikle buraya geri geldiğim için çok mutluyum. Kasım ayındayız ve sezonun erken bölümlerindeyiz. Öncelikle hedefimiz aslında birbirimizi daha fazla tanımak. İlk olarak önümüzde Galatasaray derbisi var sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası var daha sonra Türkiye Kupası var. Tabi ki burada öncelikle sistemimizi tamamıyla oturtmak, birbirimize alışmak önemli çünkü biliyoruz ki Fenerbahçe'yle oynayan rakipler en iyi versiyonuyla karşımıza çıkmaya çalışıyor. Herkes Fenerbahçe'yi yenmek istiyor dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmamız lazım bu yüzden de öncelikle takım sistemimizi oturtmamız gerekiyor. Sayın Ali Koç Başkan ve Kemal bey bu süreçte bize çok yardımcı oldular bize çok desteklerini gösterdiler onlara çok müteşekkiriz. Yeni başkanımız Sadettin Başkanla da tanıştık onun evine de gittik, yemek yedik gerçekten onların da Fenerbahçe'ye olan aidiyetlerini desteklerini hissedebiliyoruz tabi yeni yeni birbirimizi tanıyoruz ama zaten biz bir aileyiz. Birbirimizi desteklemek en önemlisi ki bunu hissedebiliyoruz takım olarak da burada zaten birçok kişi burayı çok iyi bilen kişiler ben burada uzun süre oynadım, Türk oyuncuların çoğuyla yaklaşık 10 senedir tanışıyorum."
"Bu sene Galatasaray da iyi bir takım geçtiğimiz senelerde de birçok kez onlarla oynadık. İyi bir takım kurdular ama dediğim gibi zaten Galatasaray olsun Beşiktaş olsun diğer takımlar olsun hepsi bizi yenmek istiyor dolayısıyla biz bunun bilincindeyiz derbi atmosferleri de derbi maçlarında oynamayı çok seviyorum çünkü derbi atmosferleri bir sporcu olarak en çok bulmak istediğimiz atmosferlerden biri. "
"BASKETBOLA KARŞI KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM"
"Tabi karantina aslında herkes için farklı bir süreçti. Herkes için farklı geçti. Ben orada bir süre basketbol oynamadım sonra işte WNBA'de ondan sonrada takip eden sezon da zaten Fenerbahçe'yle imzaladım. Aslında biraz da tüm noktaların birleştiği bir süreç oldu ama basketbol benim için çok şey ifade ediyor. Şöyle ki öncelikle dünyayı görebilme şansım oluyor. Çok özel insanlarla tanışma fırsatım oldu basketbol aracılığıyla. Hayat boyu sürecek arkadaşlıklar edindim. Çok ciddi bazı tecrübeler kazandım dolayısıyla basketbolun bana ne kattığını neler getirdiğini biliyorum. Bende basketbola karşı borçlu hissettiğim için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum bunun için."
"MENTAL VE DUYGUSAL OLARAK KENDİMİZİ TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR"
"Profesyonel seviyede basketbol oynamak için belli bir yeteneğinizin olması gerekiyor ama burda en baştan başlayacak olursam Notre Dame'de süreç benim kariyerimi çok ciddi bir şekilde şekillendirdi o dönem koçum benimle gerçekten bireysel olarak ilgileniyordu. O da beni profesyonel seviyeye alıştırdı... Çok sıkı çalışmanın önemini de orada anladım. Bu çalışma beni sonraki kariyerime çok iyi hazırladı. Yeteneğin dışında çalışmak sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal ve mental bir çalışma çünkü bazen işler istemediğiniz gibi şekillenmediğinde buna karşı nasıl tepki verdiğiniz çok önemli. Mesela bir kupa kaybettiniz yada bir maç kaybettiniz ona nasıl tepki veriyorsunuz? Benim de etrafında bulunduğum en iyi oyuncular sıkı çalışmanın yanında aslında mental ve duygusal olarakta bazı çalışmalar yapıyorlardı kendilerini hazırlıyorlardı. Dolayısıyla burada sadece yetenek değil ama çalışma da sadece fiziksel bir çalışma değil, mental ve duygusal olarak da kendimizi tamamlamamamız gerekiyor ki bu yoğun tempoda bazı şeyler başarabilelim."
"BU EŞİTSİZLİK İÇİN SAVAŞIYORUZ"
"Gelir dağılımı ile ilgili mücadele de aslında bende bulunduğum için ve bu konunun bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. Bu dediğiniz eşitsizlik için de aslında savaşıyoruz. Şu an halihazırda da devam eden bazı şeyler var bazı çalışmalar var ki bunlardan biri de aslında oyuncular birliği ile lig arasındaki anlaşmanın görüşülmesi. Tabiki biz bu mücadele de WNBA'in NBA kadar eski olmadığının bilincindeyiz. Sadece buradaki gelir dağılımı ile ilgili bir eşitlik istiyoruz ve bunla ilgi de bazı adımlar atılıyor. Bu mücadelenin bir parçası olduğum için tekrar gurur duyuyorum ama bunu sadece kendimiz için yapmıyoruz bunu aslında bizden sonraki nesiller için yapıyoruz ki benden önceki nesiller de bize bu olanakları sağlamak için bu mücadeleyi vermişti. Türkiye'deki gelir eşitsizliği hakkında çok bir bilgim yok ama Amerika ile ilgili bazı örnekler verebilirim. Orada futbolda kadın futbol, erkek futbol takımı ile aynı gelir dağılımına sahip olmak için ciddi mücadeleler verdiler şimdi sıra bizde. Biz de bu değişimin bir parçasıyız ama ileride bunun için birkaç adım atılabileceğine de inanıyorum."