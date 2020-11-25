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Gelinin kardeşinden kaynanaya feci gasp!

Adana'da tek başına yaşayan Şerife Köse´nin (60) evine girerek, kadını bayıltmaya çalışan ve bıçakla tehdit edip, kolundaki 3 bileziği alan Veysel Aydınlı (20) ve ona yardım ettiği belirlenen Mahmut Öğüt ile İlhan Korkmazer yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Köse´nin ev anahtarlarını, kadının gelininin kardeşi Mahmut Öğüt´ün kopyaladığını ve şüpheliye verdiğini belirlerken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

KAYNANAYA GASP! Son dakika... Gelinin kardeşi anahtarı kopyaladı! - Haberler
Gelinin kardeşinden kaynanaya feci gasp!
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DHA

Adana'da, 18 Kasım´da, saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi´ndeki 2 katlı bir evde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda oturan Şerife Köse (60),merdivenlerde tanımadığı birini gördü. Merdivendeki gence kim olduğunu soran Köse, "Tavuk döneri siz mi istediniz?" sorusu üzerine, kendisinin yemek sipariş etmediğini söyledi.

KADINI BAYILTMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine genç, evden ayrılarak sokakta gözden kayboldu. Bir süre sonra evine giren Köse, televizyon izlediği sırada koridorda aynı gencin yürüdüğünü gördü. Ayağa kalktığı sırada kimliği belirsiz genç, kadının ağız ve burnunu kapatarak, peçeteye döktüğü tineri koklatıp, bayıltmaya çalıştı.

"POLİSİ ARARSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Kendisine direnen kadını bayıltamayan genç, belindeki bıçağı çıkarıp, tehdit ederek, Köse´nin kolundaki 3 bileziği aldı. Genç, "Bunlardan başka altının var mı?" sorusuna olumsuz yanıt alınca, kadını "Kolundaki diğer bilezik kalsın. Onu almayacağım. Eğer dışarı çıkarsan, polise haber verirsen, seni bu bıçakla öldürürüm" diyerek evden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN BELİRLENDİLER

Köse´nin bir süre sonra durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin Veysel Aydınlı olduğunu ve Mahmut Öğüt ile İlhan Korkmazer´in ona yardım ettiğini belirledi.

KİRALADIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Şüphelilerin, merkez Sarıçam ilçesinde bir ev kiraladıkları ve burada saklandıklarını tespit eden polis, düzenlediği baskınla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada altınlar bulunmazken, ruhsatsız tabanca ve Köse´nin evinin anahtarları ele geçirildi.

GELİNİNİN KARDEŞİ ANAHTARLARI VERMİŞ

Şüpheliler hakkında inceleme yapan polis, Mahmut Öğüt´ün bilezikleri gasbedilen Şerife Köse´nin gelininin erkek kardeşi olduğunu saptadı. Öğüt´ün, arkadaşları Veysel Aydınlı ile İlhan Korkmazer´e, "Ablamın kayınvalidesi üst katımızda oturuyor ve çok fazla altını var. Ben evinin anahtarlarını kopyalayıp, size vereceğim. Sonrasında altınları paylaşırız" dediği öne sürüldü. Anahtarları alan Aydınlı´nın da eve girerek, yaşlı kadını gasp ettiği, Korkmazer´in ise aşağıda gözcülük yaptığı öğrenildi.

"NE VARSA AL GÖTÜR OĞLUM, BENİ ÖLDÜRME"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şerife Köse, koridorda birini gördüğünü, ayağa kalkana kadar Veysel Aydınlı´nın, kendisini yüz üstü yere yatırdığını belirterek, "Karşı koydum, itmeye çalıştım. Elindeki bezle burnumu kapatınca beni bayıltmaya çalıştığını anladım. Sonra beni sürükleyerek odanın ortasına kadar getirdi. Boynuma bastırmaya başladı. Ben de `Beni öldürüyorsun, yapma. Öldüm artık dur. Ne varsa al götür oğlum, beni öldürme´ dedim. O sırada kalktı, mutfağa doğru yöneldi. Sonra dönüp, büyük bir bıçak gösterip, `Bunu görüyor musun? Bunu sana saplarsam, görürsün´ dedi. Bileğimi sıkıca tutunca, kolumdaki bilezikleri gördü. 3 bileziğimi aldı, 1´ini çıkaramadı. Polise bildirirsem, beni öldüreceğini söyledi. Sonra da gitti. Bir süre sonra dışarı çıktım, kimse yok. Mahmut´u çağırıp, bileziklerimin çalındığını söyledim. O da aradı ama bulamadı. Sonra polise haber verdim" dedi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Veysel Aydınlı´nın, ifadesinde, "İlhan´ın olaydan haberi yok. Bilezikleri aldıktan sonra Mahmut´a verdim" dediği öğrenildi. Mahmut Öğüt ise altınların kendisinde olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Aydınlı, Mahmut Öğüt ile İlhan Korkmazer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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